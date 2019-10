Politieagenten geslagen en geschopt door tientallen jongeren in Moergestel

De vier aanwezige agenten konden aanvankelijk het gevecht sussen. "Het leek erop dat toen de rust was teruggekeerd", schrijft de politie. "Maar kort daarna ontstond er toch een nieuw vechtpartij bij de ingang van de tent." Uiteindelijk werd er versterking opgeroepen van onder meer agenten met politiehonden.

'Extreem geweld'

Zo'n honderd jongeren begonnen zich ermee te bemoeien, waarvan er zo'n veertig daadwerkelijk met 'extreem geweld' tegen de politie in ging. "Het was bijzonder grimmig", vertelt een woordvoerder van de politie aan RTL Nieuws. Uiteindelijk lukte het de politie het plein leeg te vegen. Er is tot nu toe één iemand aangehouden.

De politie is geschrokken van het extreme geweld en de agressie waarmee de jongeren zich tegen hen keerden. "Terwijl wij juist de rust wilde bewaren. Geweld tegen de politie is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, accepteren wij niet." Of de veelal minderjarigen jongeren onder invloed van alcohol of drugs waren, is niet bekend.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er 'wonder boven wonder' geen agenten gewond zijn geraakt.