Verdachte bioscoopdoden Groningen neergeschoten en aangehouden

De 33-jarige Ergün S., die verdacht wordt van het doden van twee personen in de Pathé-bioscoop in Groningen, is opgepakt. Bij de aanhouding is geschoten door de politie en de verdachte is hierbij aan zijn benen gewond geraakt. Hij is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Ergün S. had een mes bij zich toen hij werd aangehouden, vertelt een woordvoerder van de politie aan RTL Nieuws. Hij werd daarom neergeschoten. Dat gebeurde bij tankstation Gulf aan het Hoendiep in Groningen. 'Op je knieën! Bam, bam!' Ralph was op dat moment aan het werk bij het tankstation, vertelt hij aan RTL Nieuws. "Het gebeurde rond kwart over negen vanochtend. Ik was net met een klant bezig toen ik opeens hoorde: 'Op je knieën! Bam, bam!' Het waren twee knallen. Ik rende naar buiten toe en zag één agent staan met zijn wapen." Ralph vermoedt dat de agent Ergün S. toevallig tegen was gekomen. Volgens de medewerker was de verdachte gewoon door Groningen aan het wandelen. "Ik heb gelijk de politie gebeld voor assistentie." S. was volgens Ralph flink gewond geraakt. "Hij zei helemaal niets meer." Lees ook Doden in bios Groningen: 'Agenten renden met revolvers over het dak' De politie deelde gisteren vier foto's van de man nadat er twee mensen om het leven waren gebracht in de bioscoop. De lichamen werden rond 09.20 uur gevonden gisteren, daarna startte de politie een groot onderzoek. Vier foto's gedeeld van Ergün Al snel werd duidelijk dat de twee personen door een misdrijf om het leven waren gekomen. Gisteravond werd duidelijk dat de politie op zoek was naar Ergün S. Ze deelden zijn signalement en vier foto's van de man uit Rotterdam. Het is nog altijd onduidelijk of er een link is tussen de man en de twee doden. De Pathébioscoop op het Gedempte Zuiderdiep blijft ook vandaag nog gesloten voor onderzoek.