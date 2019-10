De politie zoekt dringend deze man in verband met bioscoopdoden Groningen

De politie is dringend op zoek naar de 33-jarige Ergün Senarabaci. Hij wordt verdacht van het om het leven brengen van twee personen in de Pathé-bioscoop in Groningen. De man is een bekende van de politie.

De politie heeft vier foto's van de man vrijgegeven op Politie.nl. De politie zegt dringend naar hem op zoek te zijn. Hij wordt er van verdacht vandaag twee personen in Groningen om het leven te hebben gebracht. Onbekend waar hij is Het is onbekend waar Senarabaci momenteel verblijft. Daarom wordt een recente politiefoto en zijn identiteit vrijgegeven. Waarvoor hij eerder heeft vastgezeten, wil de politie niet zeggen. De verdachte is 1.72 meter en heeft een baard en donker haar dat is opgeschoren. Toen hij de bioscoop verliet, droeg hij laarzen en donkere kleding met fel gekleurde patronen. De politie roept op de man niet zelf te benaderen maar de gratis Opsporingstiplijn (0800-6070) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) te bellen. De verdachte, Ergün Senerabaci, is 1.72 meter lang en heeft een baard en donker haar dat is opgeschoren. © Politie.nl Slachtoffers De twee lichamen werden vanochtend gevonden in de bioscoop. De identiteit van de slachtoffers wordt nog niet bekendgemaakt omdat sommige familieleden niet zijn ingelicht, aldus de politie. Lees ook: Doden in bios Groningen: 'Agenten renden met revolvers over het dak'