Doden in bios Groningen: 'Agenten renden met revolvers over het dak'

Best schrikken

Ook een student vertelt dat het de laatste tijd onrustig is in de stad. "Er gebeurt hier de laatste tijd vanalles. Dingen die je liever op Netflix ziet. Twee doden in de bioscoop, dat is toch best wel schrikken."

Bios blijft dicht

De bioscoop blijft ook zondag de hele dag dicht. "We zijn nog onderzoek aan het doen en daarom blijft de bioscoop dicht", zegt een politiewoordvoerder.

"We kunnen maar één keer onderzoek doen. Als we het gebouw vrijgeven, dan kunnen we daarna niet nog een keer terug om onderzoek te doen want bioscoopbezoekers lopen over de sporen heen."