Twaalf dronken meisjes (14 tot 17) kotsen bus onder in Waalwijk

De politie in Brabant is afgelopen nacht druk bezig geweest met twaalf dronken meisjes die een bus hadden ondergekotst in Waalwijk.

De politie kreeg een melding dat een jong meisje de bus zou zijn uitgezet vanwege dronkenschap. Toen ze bij de bus aankwamen, bleek het om twaalf dronken meisjes te gaan, tussen de 14 en 17 jaar oud. Languit op de grond Ze waren alle twaalf dronken, volgens de politie 'de een wat meer dan de ander'. Sommigen lagen languit op de grond toen de agenten aankwamen. Eén van de tieners moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de politie hadden de meisjes stevig ingedronken en zouden ze op weg zijn naar een feest in Den Bosch. De meisjes zijn uiteindelijk opgehaald door hun ouders. Ze worden allemaal aangemeld bij bureau Halt. Lees ook: Steeds meer met alcohol betrapte jongeren krijgen Halt-straf