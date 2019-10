Twee lichamen gevonden in bioscoop Groningen, politie gaat uit van misdrijf

De politie heeft vanochtend twee lichamen gevonden in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in de stad Groningen. Er is nog weinig bekend over wat er is gebeurd, maar de politie gaat uit van een misdrijf.

De omgeving van de bioscoop is afgezet. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Geruchten Eerder vandaag gingen geruchten dat de twee slachtoffers in de parkeergarage zouden zijn aangetroffen. Dit klopt niet, zegt de politie via Twitter. "Zij zijn gevonden in de bioscoop. Welke locatie precies delen we niet, dat maakt deel uit van ons onderzoek." Gebruikers van de parkeergarage onder de bioscoop mogen hun auto niet meer uit de garage halen, meldt Dagblad van het Noorden. Ambulances Een medewerker van een broodjeszaak in de buurt zegt dat een gedeelte van de straat met lint is afgezet en dat er veel politiewagens en ambulances aanwezig zijn. "Er zijn wel wat kijkers, maar dat zijn vooral fotografen." De politie heeft de omgeving van de bioscoop afgezet. © Camjo Media