Pompekliniek plaatst extra hek na reeks ontsnappingen

Dat meldt het AD. De kliniek scherpt de beveiliging en het toezicht op de tbs-cliënten aan nadat in september en oktober twee cliënten ontsnapten tijdens begeleid verlof.

Volgens de krant neemt de inspectie van Justitie en Veiligheid de komende tijd de beveiliging van meer tbs-klinieken onder de loep.

Misbruik

Een van hen was Harry van E., die veroordeeld was voor het misbruiken van zes jonge meisjes en van wie het recidivegevaar groot was. Begin oktober ontsnapte tbs'er Ronald van Z. tijdens zijn begeleid verlof.

De man, een veroordeelde zedendelinquent, fietste weg van zijn begeleider in de Nijmeegse wijk Hatert. Hij werd uiteindelijk opgepakt in Parijs.