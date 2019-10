Vuurwerkbommen en hakenkruizen: joods gezin al bijna 20 jaar geterroriseerd

Hakenkruizen. Joodse scheldwoorden. Rotjes in de brievenbus. Vuurwerkbommen voor de deur. En vele, vele Hitlergroeten. Al bijna 20 jaar wordt het joodse gezin Schmidt uit het Hippolytushoef geterroriseerd door een groep jongeren uit het dorp.

'Wel drie incidenten per week'

Deze week was het weer raak. "Mijn zoon hoorde dinsdagnacht dat er iets in de brievenbus werd gelegd. Een rotje. Daarna ging er een zware vuurwerkbom af. De schade is groot: het hele kozijn is kapot en het raam vloog eruit door de enorme klap ", zegt vader Wouter Schmidt. "We zijn enorm geschrokken."

Het gezin woont er met vijf kinderen. ''Het eerste incident was in 2000. Toen begon het nog vrij onschuldig; er werd met laserlampen in ons huis geschenen", zegt de vader.

Door de jaren heen wisselde het aantal incidenten. "Soms waren er wel drie incidenten per week. Dan was het weer een lange periode stil. Maar elke keer als we dachten dat het dan eindelijk over zou zijn, gebeurde er weer wat", vervolgt de vader.

Talloze aangiftes

Hakenkruizen, scheldpartijen, boomstammen door het raam en zelfs een ijsblok. "We hebben talloze keren aangifte gedaan. Uren en uren heb ik op politiebureaus gezeten. Op een gegeven moment doe je niet meer aangifte van alles. Je bent er zo klaar mee."

Door de jaren heen zijn er wel een paar jongeren opgepakt. "Ze moesten naar HALT. We hebben een keer een briefje gehad van een jongen die naar HALT moest: 'Ik moet mijn excuses maken', stond er op.