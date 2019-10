Bijzonder eerbetoon aan overleden trucker Daisy (26): 'Ze verdient iets groots'

Frauke kent Daisy vanaf haar elfde. "Toen had ze het al over vrachtwagens en wilde ze al chauffeur worden."

"Met Daisy was het altijd lachen", vervolgt ze. "We konden kletsen over de gekste dingen. Urenlang. Dan hadden we zo'n lol. En ook al was ze maar klein, ze was ook zo stoer. En zo lief voor haar vrienden en haar bonuskinderen."

'Lekker ravotten'

Laatst waren ze nog een gezellig dagje uit met de kinderen. In het bos. "Lekker ravotten met elkaar. En iedere maand gingen we samen onze nagels doen."

"Toen ik ging trouwen en dat gewoon in mijn normale kleren wilde doen, eiste ze dat ik in een jurk ging. Zelf had Daisy nooit een jurk aan; maar ze verscheen op mijn grote dag in jurk en naaldhakken."