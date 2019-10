Syriër opgepakt in azc voor oorlogsmisdrijf: vernederde dode mensen

Een 29-jarige Syrische asielzoeker is opgepakt in het azc Ter Apel omdat hij wordt verdacht van ernstige vernedering van gesneuvelde strijders in Syrië. Hij zou onder meer zijn voet hebben geplaatst op een stoffelijk overschot en naar een ander lijk hebben geschopt.

Hij zou daarmee hun persoonlijke waardigheid hebben aangetast en dat is volgens internationale verdragen een oorlogsmisdrijf, meldt het Openbaar Ministerie. Hierop staat maximaal een levenslange gevangenisstraf. Troepen voor Assad Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de vernederingen zich voordeden in april 2015 in Hama. De verdachte was mogelijk een commandant van de terreurorganisatie Ahrar Al Sham, die streed tegen de troepen van president Assad. De verdachte was zelf gewapend met een machinegeweer en zou op video hebben laten vastleggen hoe hij zingend de dood van de strijders viert en naar hen verwijst als honden. De video werd op YouTube geplaatst.