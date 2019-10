Bouwers willen voortaan meerdere kleine vreugdevuren in Scheveningen

Nadat de vreugdevuren in Scheveningen tijdens de vorige jaarwisseling voor een ravage zorgde in de stad, wil de organisatie het dit jaar anders aanpakken. "We gaan weer back to basic."

De organisatie van de vreugdevuren in Scheveningen wil komende jaarwisseling meerdere kleine vuurstapels neerzetten met oud en nieuw. Lees ook: Vreugdevuren Den Haag mogen niet meer hoger worden dan 10 meter Elk van die stapels zal voldoen aan de voorschriften die de gemeente Den Haag heeft gesteld. Ze mogen niet groter zijn dan 10 meter hoog, 10 meter breed en 10 meter lang. Met de hand gebouwd "We gaan weer back to basic", schrijft de organisatie Vreugdevuur Scheveningen op Facebook. De stapels worden ook met de hand gebouwd. "We hopen dat de gezelligheid onder de bouwers meer centraal komt te staan." Bij de afgelopen jaarwisseling ontstond een vonkenregen door de 45 meter hoge vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen. Daarom zijn de regels voor dit jaar aangescherpt. Flinke schade door vonkenregen na vreugdevuren Scheveningen Bekijk deze video op RTL XL Lees ook: Onderzoeksraad constateert fout op fout bij vreugdevuren: 'Het moet radicaal anders'