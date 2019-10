Moordenaar 'meisje van Nulde' krijgt toch langer tbs

Rompje

In de zomer van 2001 spoelde op Strand Nulde bij Putten het rompje aan van een toen onbekend meisje. Maanden later werd bekend dat het ging om de 4-jarige Rowena Rikkers uit Dordrecht.

Haar stiefvader werd hiervoor in 2003 veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Spreekrecht

De vader en zus van Rowena Rikkers probeerden eerder spreektijd te krijgen bij het hoger beroep over tbs-verlening van Mike J. De vader van Rowena wilde de dader confronteren, vertelde hij in een eerder interview met EditieNL.

"Ik wil hem recht in zijn gezicht kunnen vertellen hoe hij ons leven verwoest heeft en hoe wij nog elke dag met de gevolgen leven."

Geen toestemming

Ondanks de wens om te mogen spreken tijdens de zitting, kreeg de vader daar geen toestemming voor van de rechter. Forensisch psycholoog Hjalmar van Marle legde in een eerder artikel uit waarom:

"Bij een tbs-zitting is de straf al bepaald, en gaat het er vooral om: is de persoon een gevaar voor de maatschappij? Dat kunnen de nabestaanden niet inschatten, medewerkers van de tbs-kliniek wel. Daarnaast richt de tbs-behandeling zich juist heel erg op de toekomst en een positieve kijk op de maatschappij. Het is niet in het belang van de behandeling om nabestaanden tijdens zo'n zitting alles weer te laten ophalen."