Baby overleden in Diemen na beet door hond van grootouders

Dat bevestigt de politie. Het kindje werd eergisteren na de beet in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Daar is het overleden. De politie spreekt tegenover RTL Nieuws van een 'hele heftige en emotionele zaak'.

Hond ingeslapen

De hond, waarvan het ras niet bekend is, was van de grootouders van de baby. Nog dezelfde dag is besloten het dier te laten inslapen. Volgens de politie gebeurde dat in overleg met de eigenaar van het dier, de dierenarts en het Openbaar ministerie.