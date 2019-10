'OM wil meer Nederlandse Syriëgangers terughalen en berechten'

Eerder dit jaar ging het nog om tien verzoeken. Daarbij ging het in alle gevallen om vrouwen die van terroristische misdrijven worden verdacht. Op de nieuwe lijst waar de krant over schrijft, staan ook mannen. Ze worden allemaal verdacht van terrorisme en staan internationaal gesignaleerd.

Verblijven nu nog in kampen in Syrië

Het gaat om Nederlanders die verblijven in kampen of gevangenissen in het noorden van Syrië en hebben aangegeven dat ze in de Nederlandse rechtbank aanwezig willen zijn als het over hun berechting gaat.