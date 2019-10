Gigantisch spinnenweb in Zeeuws Cadzand: 'Het is een spektakel'

Engelenhaar

Het natuurverschijnsel is wel vaker te zien in Nederland en wordt door sommigen ook wel engelenhaar genoemd. Onderzoeker Robb Bennet uit Canada vertelde eerder aan National Geographic dat het 'zeer, zeer kleine spinnetjes' zijn die het mooie plaatje veroorzaken.

De spinnetjes kruipen in deze periode van het jaar namelijk naar het hoogste punt in het weiland. Dat kan soms een struik of een hek zijn, of in het geval van Cadzand het hoogste puntje van de grasspriet bijvoorbeeld.

Omgekeerde parachute-effect

Op het punt dat ze zo hoog zitten, gooien de beestje hun spinrag uit en door de wind worden ze vervolgens meegenomen. "Het is het omgekeerde parachute-effect", zei Bennet.

De spinnen vallen dus niet langzaam naar beneden door de wind, maar worden juist door de wind omhoog meegenomen. Hierdoor ontstaan de enorme draden en webben over het land.