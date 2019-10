Dode na schietpartij Amsterdam is uitbater (49) van pizzeria

Tijdens de schietpartij rond 15.45 uur waren veel mensen op de been. Een getuige die een bakkerij heeft in de buurt, vertelt aan RTL Nieuws: "Wij stonden in de winkel en toen hoorden we de schoten. We dachten: misschien heeft iemand wat laten vallen."

'Man met kind kwam binnenrennen'

De winkeleigenaar vervolgt: "Toen kwam er een man met zijn kind binnenrennen en zei hij dat we binnen moesten blijven. Daarna zagen we een man wegrennen. Een politieagent in burger rende hem nog achterna."

Even later kon de politie een verdachte aanhouden in de Admiraal de Ruijterweg, daarbij werd een waarschuwingsschot gelost. De politie doet nog steeds onderzoek aan het Hugo de Grootplein en is bezig met het veilig stellen van eventuele sporen en het horen van getuigen.