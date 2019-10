Lichaam vermiste vader uit Oosterhout gevonden

De vader van twee kinderen werd vanmiddag gevonden in een bos in de omgeving van Terheijden. "Zijn gezin is op de hoogte gesteld", laat de politie weten. "We leven intens met ze mee."

Honderden mensen zochten mee

Er werden de afgelopen dagen meerdere grote zoekacties georganiseerd. Daar waren veel leden van de plaatselijke hockeyclub bij aanwezig. Ook gisteren werd er nog gezocht naar Tange, onder meer met sonarapparatuur in een kanaal.

De politie bedankt 'de vele mensen die geholpen hebben met de zoekactie'.