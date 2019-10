Schietpartij in Amsterdam-West: dode en zwaargewonde

Schoten

Een getuige die een winkel heeft in de buurt, vertelt aan RTL Nieuws: "Wij stonden in de winkel en toen hoorden we de schoten en dachten: misschien heeft iemand wat laten vallen."

De winkeleigenaar vervolgt: "Toen kwam er een man met zijn kind binnenrennen en zei hij dat we binnen moesten blijven. Daarna zagen we een man wegrennen. Een politieagent in burger rende hem nog achterna."

De politie roept getuigen op zich te melden.