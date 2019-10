Campagne tegen 'drugsboerderijen' in Gelderland en Overijssel

Ben je in Oost-Nederland en ruik je een anijs- of acetongeur? Zie je verdacht gedrag? Vermoed je een drugslab of hennepplantage? Meld Misdaad Anoniem start vandaag een campagne om drugsoverlast in Overijssel tegen te gaan.

Het meldpunt gaat de komende tijd flyers en posters uitdelen in Overijssel en Gelderland. Ook starten ze een online campagne. Ze hopen dat meer mensen verdachte situaties gaan melden. Nee zeggen geen optie De afgelopen negen maanden kregen ze 47 anonieme meldingen binnen over de productie van synthetische drugs of drugsafvaldumpingen in Gelderland en Overijssel. Dat zijn er meer dan in de voorgaande jaren. Lees ook: Criminelen azen op boerenschuren: perfecte plek voor drugslab Volgens Meld Misdaad Anoniem zijn de afgelegen lege loodsen en stallen in het buitengebied van Overijssel aantrekkelijk voor producenten van drugs en hennepkwekers. Die zouden verhuurders 'grote sommen geld' bieden om hun ruimtes te verhuren. Nee zeggen is vaak geen optie. Boeren lopen risico Dat boeren een groter risico lopen, zegt ook adviseur Bas Goddrie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in een eerder interview op RTL Nieuws. "Ze hebben vaak te maken met leegstand en hebben het geregeld financieel lastig", vertelt hij. "Als er vervolgens iemand voor de deur staat die tienduizenden euro's huur voor een leegstaand pand wil betalen, is het aantrekkelijk daarmee in zee te gaan. Alle boeren die wij spreken, hebben wel eens een aanbod gehad of kennen iemand die benaderd is." Zo herken je een drugslab of -dumping: Is een van onderstaande signalen van toepassing? Dan heb je mogelijk een xtc-lab of dumping van xtc-afval gezien. Je kunt dan de politie bellen of een melding doen via Meld Misdaad Anoniem. Je ruikt een chemische (bijvoorbeeld een anijsachtige) geur.

Je ziet busjes of gesloten aanhangers rond een gebouw of er dicht tegenaan geparkeerd.

Je ziet blauwe vaten/jerrycans of vloeistofcontainers.

Je ziet een gebouw met afgeplakte ramen die nooit opengaan/ een doodnormale schuur die behangen is met camera's of waarop een afzuiginstallatie is aangesloten. 'Zwijgcultuur' Volgens het meldpunt zijn veel mensen zich niet bewust van de risico's. Getuigen zouden worden bedreigd en binnen sommige gemeenschappen zou er sprake zijn van een 'zwijgcultuur'. Daarom start het meldpunt nu samen met de provincies, gemeenten, Openbaar Ministerie, de politie en landbouworganisatie LTO Noord. "Een veilig buitengebied is in het belang van alle inwoners op het platteland", zegt Ben Haarman van LTO Noord regio Oost. "Daarom werken we graag mee aan de campagne die boeren waarschuwt voor de gevaren van drugscriminaliteit. Deze vorm van criminaliteit gaat vaak gepaard met intimidatie en geweld. Je kunt er niet zomaar mee stoppen. Door te melden kan veel ellende worden voorkomen." Lees ook: Gigantisch drugslab ontdekt in Rijen: mogelijk grootste van Nederland