Auto 'kapot', camera 'gejat': meeste fraude met deze verzekeringen

Volgens het Verbond van Verzekeraars is er sinds 2017 in totaal 1 miljoen euro opgehaald met het innen van die boetes. "De gedachte is dat het elk geval van fraude wordt ingezet, want we willen elke vorm van fraude ontmoedigen, ook kleinschalig. Omdat de regeling nog relatief nieuw is, blijkt in de praktijk dat nog niet alle verzekeraars deze vergoeding opleggen."

Register

Bij ernstigere gevallen van fraude kunnen de fraudeurs worden opgenomen in een speciaal register. "Dan gaat het om mensen die vaker de fout in zijn gegaan of ernstige vormen van fraude hebben gepleegd. Alle verzekeraars hebben toegang tot dat register. Als je erin staat, kan het moeilijker worden om een verzekering af te sluiten."

Op dit moment staan er zo'n 18.000 mensen in dat register. "Jaarlijks komen er zo'n 2000 tot 2500 mensen bij. De maximale tijd dat iemand in het register staat is acht jaar, maar vaak ook korter. Dat hangt af van de ernst van de fraude."