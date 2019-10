Atlete verkoopt huis om aan Spelen mee te doen: 'Sport is soms hard'

De atlete is zeven keer Nederlands kampioen, ze loopt een marathon in 2.26.46. Daarmee staat ze vierde in de ranglijst van snelste vrouwen van ons land. "Mijn leven staat in het teken van de sport. Ik doe dit al sinds mijn elfde", zegt ze. Als je ergens goed in bent, moet je ervoor gaan, vindt ze.

Dat betekent 24 uur per dag zeven dagen per week met je sport bezig zijn. "Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit mag doen. De sport geeft me zoveel. Je ziet ook veel van de wereld."

Omgaan met tegenslagen

Maar sport is ook afzien, leren omgaan met tegenslagen. Ze kent het klappen van de zweep. Begin deze maand wilde ze zich tijdens de marathon van Berlijn kwalificeren voor de Spelen, maar dat ging verkeerd. Ze kreeg tijdens de wedstrijd een blessure. "Achteraf bleek dat er een zenuw klem zat. Daardoor heb ik de wedstrijd eigenlijk op één been gelopen."