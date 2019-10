Zoektocht naar vermiste vader gaat verder: boot met sonar-apparatuur te water

Grote zoekactie

De verdwijning van de 53-jarige vader houdt het Brabantse Oosterhout flink in zijn greep. Sacco Tange is een fervent wandelaar en kwam vaak op de hockeyclub. "Hij doet allerlei klusjes voor de club. Hij is een graag geziene vrijwilliger", zei Esther Stiefelhagen van hockeyclub Warande eerder tegen RTL Nieuws.

"Zijn kinderen hockeyen hier ook. Die onzekerheid is vreselijk. Zo erg voor het gezin."

Enorme betrokkenheid

De politie heeft een grote zoekactie op touw gezet sinds zijn verdwijning. "De betrokkenheid vanuit de gemeenschap is groot. We moeten een groot natuurgebied doorzoeken", zegt de politiewoordvoerder. "Vandaag gaan we met sonar-apparatuur het kanaal afzoeken, wat we daarna gaan doen, gaan we stap voor stap bekijken."

Een mogelijkheid is dat er in meer wateren gezocht gaat worden.