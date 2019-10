Mysterie rondom vermiste vader uit Oosterhout: 'Die onzekerheid is vreselijk'

"Onze hockeyclub is een echte familieclub. Ons kent ons, zeg maar. Daarom dragen heel veel leden hun steentje bij en zoeken we met elkaar mee om Sacco te vinden", zegt Stiefelhagen.

Sinds week vermist

De 53-jarige vader was een fervent wandelaar en kwam vaak op de hockeyclub. "Hij doet allerlei klusjes voor de club. Hij is een graag geziene vrijwilliger. Zijn kinderen hockeyen hier ook. De schok is dan ook groot. Ook omdat we niet weten wat er is gebeurd. Die onzekerheid is vreselijk. Zo erg voor het gezin."

Vandaag wordt er niet gezocht, laat de politie desgevraagd weten. "We hebben vandaag overleg waarin we een plan van aanpak maken", zegt een politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws.

"Deze week gaan we verder zoeken, mogelijk met sonarapparatuur in het kanaal en meertjes in het natuurgebied."