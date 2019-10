Bijna iedereen in Astrids familie wordt jong dement: 'Mijn grootste schrikbeeld'

Wat willen deskundigen?

In een open brief in NRC schrijven 67 wetenschappers en deskundigen dat er meer aandacht moet komen voor de preventie van dementie. Ze roepen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op om daar geld voor te reserveren.

Dat is niet alleen goed voor de volksgezondheid, maar kan ook de kosten drukken. Nu al gaat er negen miljard euro naar de zorg voor mensen die dement zijn en als er niets verandert loopt dat bedrag naar verwachting alleen maar op. Preventie kan volgens hen een besparing opleveren van op termijn 2 miljard per jaar.

"Dementie is niet per se een onoverkomelijk lot", zegt initatiefnemer Martijn van Winkelhof van onder andere het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde tegen RTL Nieuws. "Er zijn factoren die het risico kunnen beperken. Het verbaast ons dat daar zo weinig over bekend is."

"Er is de afgelopen 30 jaar miljarden geïnvesteerd in een alzheimerpil. Dat is heel goed, maar die is er nog steeds niet. Wij pleiten ervoor om daarnaast ook aandacht te besteden aan preventie. Daarmee kan je nooit helemaal voorkomen dat je ziek wordt, maar je kunt het risico wel verkleinen."

Zaken die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van dementie zijn onder meer lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en bloeddruk, gezonde voeding en een gezond gewicht, niet roken, genoeg slaap, training van de hersenen en sociale interactie.