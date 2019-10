Dit plaatste de vader van het ondergedoken gezin Ruinerwold allemaal op internet

Persoonlijke informatie

Ook deelt hij allerlei persoonlijke informatie op Facebook. Zo vermeldt hij dat hij psychologie heeft gestudeerd en muziekgeschiedenis.

Zichtbaar trots is hij op zijn eigengemaakte kas waar hij groenten teelt om van te eten: "De winter is zacht, we eten nog steeds verse groenten elke dag", schrijft hij op een januaridag in 2014. Ook post hij regelmatig foto's van zijn katten.

Eigen schoenen

Verder is hij zichtbaar trots op een eigen roeimachine die hij heeft ontworpen en deelt hij foto's van zijn eigengemaakte schoenen. "Lopen, is dat niet belangrijk in het leven? We hebben onze eerste stap gezet in het maken van dit paar mocassins, volgens ons eigen ontwerp." Hij vervolgt: "Verbetering is nog mogelijk."

Op zijn schoenen-post krijgt hij enkele reacties: ook van enkele Nederlanders.