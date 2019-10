Video vader Ruinerwold duikt op: 'We zijn in oorlog tussen geesten beland'

'In een grote oorlog beland';

In de video zegt de vader 'dat we in een grote oorlog zijn beland'. "Deze oorlog is voornamelijk spiritueel, en hoewel deze niet helemaal voorbij is, heeft God alsnog het einde en de overwinning aangekondigd van de strijd in de geestenwereld. Het eindoordeel in de geestenwereld."

Ook praat hij over geluk en het belang van familie. "Stel je voor dat je iets doet en je krijgt wat je wilt, maar het doet je ouders pijn en je broers en zussen misschien ook. Ellende die je over jezelf hebt uitgeroepen. Is dat geluk? Ben je dan blij? Ben je blij als ouder als je iets doet wat goed is voor jezelf maar wat je kinderen pijn doet?"

Pech en ongelukken zijn volgens hem geen toeval, maar het gevolg van ’verborgen oorzaken’.