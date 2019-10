Ook bouwsector naar het Malieveld om stikstofnorm

"Wij hebben mensen thuis zitten, machines en vrachtauto's stilstaan en zien het werk steeds verder opdrogen. Dat vreet aan je, als je zo je bedrijf te gronde ziet gaan", zeggen de initiatiefnemers. Een van hen, Arnold Tuytel, zegt tegen RTL Nieuws dat er al 18.000 bouwprojecten stilliggen of niet in gang zijn gezet. Hij verwacht dat het volgend jaar nog gekker wordt.

Ontslagen

Tuytel verwacht niet dat er voor het eind van het jaar iets verandert. "En als dat zo is, dan kan ik u vertellen dat er meer dan 6000 à 7000 mensen ontslagen worden in de grond-, weg- en waterbouw. Er is werk genoeg in Nederland en op die manier raak je mensen kwijt die je later weer nodig hebt."

Brancheorganisaties als TLN en VNO-NCW dringen al enige tijd aan op duidelijkheid over de aanpak van stikstof en PFAS, zodat stilliggende bouw- en transportprojecten weer kunnen worden opgestart.