Deze week drie dagen op rij vallende sterren te zien

Wie de Orioniden wil zien, kan het best op een donkere plek gaan staan en in zuidelijke richting kijken. "Op ongeveer 55 graden. Dat is halverwege de grond (horizon) en het punt recht boven je hoofd." Daar is de Driekoningen te zien, de gordel van Orion: drie sterren op ongeveer dezelfde afstand van elkaar. Rond dat punt beginnen de vallende sterren.

Heb je hem toch gemist? Geen paniek: op zaterdag 14 december is er weer een meteorenregen waarbij ongeveer evenveel vallende sterren te zien zijn. Op zaterdag 4 januari zijn er zelfs 55 per uur te zien met het blote oog. "Al is het dan waarschijnlijk een stuk kouder, en dus minder aantrekkelijk om buiten te staan."

Wil je meer weten? Lees dan dit artikel van Buienradar.