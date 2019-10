'Roompot Vakantieparken voor derde keer in acht jaar in de etalage'

Daarmee zou Roompot voor de derde keer in acht jaar een nieuwe eigenaar krijgen. De huidige eigenaar kocht Roompot in 2016 voor bijna 600 miljoen euro, aldus het FD. Verkopende partij was toen Gilde Buy Out Partners. Dit had Roompot in 2011 overgenomen van AAC Capital Partners.

De verkoop zou een mooie winst voor PAI betekenen, temeer daar het bedrijf volgens het FD van de 600 miljoen euro die PAI destijds voor Roompot betaalde zelf maar 150 miljoen euro aan eigen vermogen in de overname stak, en de rest leende.

PAI Partners was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar. Roompot zelf zegt tegenover persbureau ANP verrast te zijn door het bericht dat PAI Partners Roompot in de etalage wil zetten.