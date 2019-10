Vader gezin Ruinerwold was lid van Moonsekte

Wat is de Moonsekte?

De Moonbeweging wordt internationaal de Verenigingskerk genoemd, aanhangers krijgen de bijnaam 'moonies'. Leider van de beweging was de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon. Hij riep zich in de vijftiger jaren uit tot messias. In 1965 is de beweging naar Nederland gebracht.

Leden van de Verenigingskerk zijn heel erg naar binnen gericht, op de eigen familie. Sekteleider Moon, die zeer vermogend was, overleed in 2012. Moonies zitten verspreid over de hele wereld. Volgelingen leven van donaties.

Volgens sekte-onderzoeker Richard Slingelenberg stelt de Moonsekte 'weinig voor'. Misschien is het in Korea en Japan groter, maar hier in Nederland is de beweging totaal uit de schijnwerpers verdwenen. Ik schat in dat er in ons land hooguit een paar honderd leden zijn."