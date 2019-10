Politie doet opnieuw onderzoek in boerderij Ruinerwold

Wat is er aan de hand in Ruinerwold?

In een boerderij in Ruinerwold zaten zes kinderen en hun vader jarenlang in een afgesloten ruimte.

De mensen die in de boerderij zaten zijn zes jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar en hun vader. Ze verbleven volgens de burgemeester 'in afzonderlijke, provisorisch ingerichte ruimtes'.

De zaak kwam aan het rollen door een van de kinderen van het gezin: de 25-jarige zoon Jan. Hij vertelde ’s nachts in de plaatselijke kroeg dat hij al jaren met zijn jongere broers en zussen opgesloten zat in een boerderij. De kroegeigenaar belde de politie.

Er heerst nog heel veel onduidelijkheid over Ruinerwold. Volgens de politie staan geen van de gezinsleden ingeschreven in de basisadministratie. De leden van het gezin zeggen dat ze sinds 2010 in het huis wonen.

De politie doet momenteel onderzoek naar de zaak. De gezinsleden zijn inmiddels onderzocht door een arts.