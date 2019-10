Van der Goot staat verdachte van moord op Derk Wiersum bij

Lees hier de hele verklaring van het advocatenkantoor:

Op 1 oktober jl. is een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Raadsman Tjalling van der Goot heeft een verzoek om aan deze aangehouden persoon bijstand te verlenen aanvaard. Hoewel wij als kantoor in het algemeen geen verantwoording hoeven af te leggen over door ons gemaakte keuzes, voelen wij thans de behoefte om enige toelichting te geven.

Net als velen waren alle medewerkers van kantoor Anker & Anker geschokt na de moord op confrère Wiersum. Dit geweld heeft in de eerste plaats trieste, onomkeerbare gevolgen voor de naasten van het slachtoffer. Daarnaast is de moord op de advocaat een aanslag op de rechtsstaat genoemd. Een gevolg van de moord op Derk Wiersum kan immers zijn dat bijstand aan een verdachte geen vanzelfsprekendheid meer is omdat advocaten wijken voor druk, dreiging en geweld. Ons kantoor heeft – ook publiekelijk – benadrukt dat de rol van een advocaat wezenlijk is in een rechtsstaat waarin de rechten van iedere verdachte moeten worden bewaakt. Het recht op rechtsbijstand is in de Grondwet en diverse Mensenrechtenverdragen verankerd.

Ons kantoor is zich van de gevoeligheid van deze strafzaak terdege bewust. Maar juist in een democratische rechtsstaat is het essentieel dat rechtshulp aan iedere verdachte gegarandeerd blijft. De verdediging wordt door ons kantoor (altijd) gevoerd zonder aanzien des persoons en ongeacht de aard en ernst van het verwijt. Onze cliënt is slechts verdachte. In een rechtsstaat is het een fundamenteel recht om als verdachte voor onschuldig te worden gehouden totdat de onafhankelijke rechter anders heeft geoordeeld.

Advocaten verdedigen niet de daad, maar de verdachte. Het is aan een advocaat om te bevorderen dat de rechten van elke verdachte in het strafproces worden gewaarborgd. Op basis van deze principes wordt sinds begin oktober de bijstand aan onze cliënt verleend.

Tegen onze cliënt is een bevel beperkingen uitgevaardigd. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn raadsman mag hebben. Over de inhoud van de zaak kan en wil de verdediging op dit moment geen mededelingen doen.

Bron: Anker & Anker