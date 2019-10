Is PFAS het nieuwe stikstof? Dit stofje legt de bouw nog verder plat

Hoe streng zijn de nieuwe regels?

De nieuwe norm van 0,1 microgram per kilo droge grond geldt trouwens niet overal, maar vooral waar grond in contact komt met oppervlaktewater. Bij wonen en industrie is de norm 3 microgram per kilo droge stof.

Toch is die norm veel te streng, vinden bouw- en grondbedrijven. Zo zegt Jaap van der Bom, directeur van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG), 'er zijn nog andere manieren waarop grond besmet kan raken'.

Hij noemt de manier van meten in ons land wel wat extreem. In buurlanden ligt de norm twintig keer hoger. Bovendien, zegt hij: "We gebruiken PFAS al vijftig jaar, het zit in allerlei grondwater en in 80 procent van de bodems. We moeten accepteren dat deze stoffen nuttig zijn."