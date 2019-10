Voormalig SS-bewaker (93) alsnog voor rechter: 'Moord verjaart niet'

'Niet schuldig'

D., die ten tijde van de moorden 16 of 17 was, heeft in een eerdere verklaring toegegeven dat hij aanwezig was in het kamp en dat hij wist dat er mensen in gaskamers werden geduwd. Ook zei hij dat hij lichamen in het crematorium had verbrand. Toch vindt hij zichzelf niet schuldig. "Het had geen zin om daar weg te gaan, want als ik was vertrokken, hadden ze wel iemand anders gevonden."

En dat is een veelgehoord argument van oorlogsmisdadigers, zegt dr. Johannes Houwink ten Cate, emeritus hoogleraar Holocaust en Genocidestudies van de Universiteit van Amsterdam.

'Medelijden met zichzelf'

"Het is meestal zo dat oorlogsmisdadigers medelijden hebben met zichzelf. Waarom zijn al die anderen, die ook meededen of zelfs een grotere rol hadden, hier niet in de rechtbank? Ze voelen zich vaak slecht behandeld en zien zichzelf als een kleine een pion in een groot schaakspel. Ze denken: ik werd ook maar gestuurd."