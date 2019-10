Burgemeester: mensen zaten negen jaar in huis Ruinerwold

Een 25-jarige man, die in het huis zat opgesloten, liep gisteren verward de kroeg in Ruinerwold binnen. De eigenaar van de kroeg, Chris Westerbeek, belde toen de politie. Burgemeester De Groot: "Hij verdient een pluim dat hij dit heeft gedaan."

Naar veilige plek

Het gaat om vijf jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar, samen met hun vader. Daarnaast is een 58-jarige man aangehouden, hij huurde het pand. Wat de relatie van de aangehouden man tot het gezin is, is onduidelijk. Daarnaast vertelde De Groot dat de moeder van het gezin een aantal jaar geleden is overleden.

De burgemeester liet weten dat het gezin op dit moment op een veilige plek verblijft. "De groep heeft behoefte aan rust." Niet alle mensen waren ingeschreven bij de burgerlijke stand, vertelt De Groot.