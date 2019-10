Livestream: burgemeester over bevrijding zes mensen woonboerderij Ruinerwold

Burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden geeft in een persverklaring meer informatie over de zes mensen die uit een woning in Ruinerwold zijn gehaald. Ze zouden daar jarenlang opgesloten hebben gezeten. De persconferentie is inmiddels afgelopen.

Een 25-jarige man, die in het huis zat opgesloten, liep volgens barman Chris Westerbeek gisteren verward de kroeg in Ruinerwold binnen. Hij zou daar al twee keer eerder zijn geweest. Daarom belde Westerbeek dit keer de politie. Zij deden een inval bij de boerderij. Tijdens een doorzoeking ontdekte ze volgens RTV Drenthe achter een kast in de woonkamer een trap naar de kelder. De mensen zouden jarenlang geen contact met de buitenwereld hebben gehad en volledig zelfvoorzienend hebben geleefd. Ze hielden zich in leven met een groentetuin en een geit. Het is niet bekend waar de moeder van het gezin is.