Uniek besluit: financiering omstreden Haga Lyceum stopt per 1 december

Het schoolbestuur heeft niet op tijd zijn taken overgedragen aan een interim-bestuurder, iets waartoe de minister vorige maand opdracht gaf. Daarom heeft minister Slob nu besloten de geldkraan voor de omstreden school dicht te draaien per 1 december.

Tot donderdag nog tijd

Een kleine uitweg is er nog wel: als de school uiterlijk donderdagochtend alsnog de taken overdraagt en met een nieuwe interim-bestuurder zit, kan het besluit nog worden aangepast.

Voor die termijn is gekozen zodat 'er voor iedere leerling een passende nieuwe plek gevonden kan worden', zegt de minister.

Maar volgens directeur-bestuurder Söner Atasoy van het Haga is donderdag niet haalbaar. De nieuwe interim-bestuurder is namelijk geen belijdend moslim en dus moeten de statuten van de school worden aangepast. "Dit is een fundamentele wijziging in de statuten. Die kan pas eind november rondkomen", zegt Atasoy tegen RTL Nieuws.