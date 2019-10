Aantal stamceldonoren in vijf jaar tijd verzesvoudigd

Hoe werkt stamceldonatie?

Het aanmelden als stamceldonor is niet heel ingewikkeld. Bij de aanmelding vul je een vragenlijst in. Je moet in goede gezondheid verkeren en tussen de 18 en 51 jaar oud zijn. Potentiële donoren krijgen vervolgens een wattenstaafje opgestuurd, het wangslijm wordt geanalyseerd en opgenomen in een internationale databank.

In het geval van een nationale of internationale match, wordt je gevraagd of je nog steeds wilt doneren. Na een medische keuring wordt de afname van stamcel gepland en binnen 71 uur bij de patiënt ingebracht.

Denk jij erover na om stamceldonor te worden? In dit artikel vind je het antwoord op zeven belangrijke vragen over stamceldonatie en hoe dit precies in zijn werk gaat.

En via deze site kun je je aanmelden.