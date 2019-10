Aanhoudingen vanwege onrust bij boerenprotest Groningen

De politie heeft drie boeren aangehouden voor ongeregeldheden bij het protest gisteren in Groningen. Eén boer vernielde de voordeur van het provinciehuis, een andere boer reed op een politiepaard in en de derde aangehouden boer was de bijrijder op de trekker die hekken omver reed op de Vismarkt.

Eén boer, een 39-jarige man uit een gemeente in Midden-Groningen, reed gisteren met een tractor de deur van het provinciehuis eruit. Hierdoor konden boeren naar binnen lopen, ze hoopten vervolgens in gesprek te kunnen met gedeputeerde Henk Staghouwer van Landbouw. Grimmige sfeer De boeren werden echter snel weer naar buiten gestuurd door de politie, de sfeer sloeg namelijk volledig om. Het werd grimmig, één boer raakte gewond, een deel van het provinciehuis werd ontruimd en de Mobiele Eenheid (ME) moest ervoor zorgen dat de boeren naar huis gingen. Niemand werd daarbij aangehouden, maar de politie liet gisteravond al weten dat ze 'op korte termijn' aanhoudingen zouden verrichten. Zo werd de deur uit het provinciehuis gereden Bekijk deze video op RTL XL Het liep in Groningen flink uit de hand gisteren. De politie hield vandaag ook een 30-jarige boer uit de gemeente Tynaarlo aan die bijrijder was van de trekker die op de Vismarkt hekken omver reed. De man die reed, is nog niet gepakt. De politie weet niet wie dat is en de bijrijder wil dat ook niet vertellen. Een andere boer, een 18-jarige man uit de gemeente Westerkwartier, werd gistermiddag al aangehouden. Hij reed in op een politiepaard. Stikstofregels van tafel LTO Nederland wil de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel krijgen. De agrariërs vinden dat zij oneerlijk worden behandeld in de discussie over klimaatverandering en de noodzaak tot het terugdringen van de stikstofuitstoot. De provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Friesland hebben bekendgemaakt de stikstofregels in te trekken. Groningen doet dat niet.