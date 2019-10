Oktober is opvallend nat, en dat wordt voorlopig niet beter

Als we naar de hele herfst tot nu toe kijken, vanaf 1 september, is het iets natter dan normaal, zegt Buienradar-weerman Marc de Jong. Maar kijken we alleen naar de eerste twee weken van oktober, dan is er wel echt meer regen gevallen dan gemiddeld. "De ene na de andere storing trekt over het land."

Klassiek herfstweer

"Het is klassiek herfstweer: wind en regen, maar de rustige perioden die er normaal zijn, hebben we nu nog niet gehad." Een blik op de weersverwachting stemt ook nog niet echt vrolijk. "Het ziet ernaar uit dat het de komende tijd wel zo blijft. Deze week blijft het in elk geval herfstig met elke dag regen en ook volgende week hoeven we geen rustig weer te verwachten. Alleen op donderdag wordt het iets droger, maar ook dan zal het gaan regenen."

Valt er ook nog iets positiefs te zeggen over het weer? Zeker. "De temperaturen zijn prima, 15 à 16 graden waar 14 graden normaal is voor deze tijd van het jaar. En de nachten zijn minder koud dan gemiddeld: zo'n 10 à 11 graden, waar 7 graden gemiddeld is voor half oktober."