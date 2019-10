Misleiding op Amsterdamse bloemenmarkt: tulpenbollen komen bijna nooit uit

Voor veel mensen die Amsterdam bezoeken is het een gewild souvenir: bloembollen. De Bloemenmarkt in Amsterdam is dan ook een populaire plek om ze in te slaan. Maar die tulpenbollen daar kun je beter laten liggen, want ze komen bijna nooit tot bloei.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Structureel misleid Kopers van tulpenbollen worden zowel op de Bloemenmarkt in Amsterdam als op de zogenoemde Bloembollenboulevard langs de N208 in Lisse structureel misleid. Aanleiding voor het onderzoek zijn de signalen die Amsterdam de afgelopen jaren kreeg van bewoners, ondernemers en de KAVB over misleiding bij de verkoop van tulpenbollen. Slechts 1 procent bloeit uit Van de voor het onderzoek gekochte tulpenbollen bleek dat slechts 1 procent (Amsterdam) en 2 procent (Lisse) tot bloei komt. Bovendien bleek dat in Amsterdam geen tulp overeenkomt met de foto op de verpakking. De voorzitter van de KAVB is boos: "Miljoenen toeristen en dagjesmensen zijn hier jaarlijks de dupe van. De tulp is ons nationale symbool en de bollensector is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Wij vinden het als vereniging zeer kwalijk dat oplichters structureel consumenten misleiden en het imago van de bollensector schade toebrengen." Lees ook: Toeristen betalen zich blauw aan een dagje tulpen (en dat is big business) Cultureel erfgoed De gemeente Amsterdam, de KAVB en de gemeente Lisse hebben maandag een brief gestuurd naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met het verzoek de misstanden te onderzoeken en aan te pakken. De gemeente Lisse staat achter de melding. "De bloembollen zijn ons cultureel erfgoed waarmee we ieder jaar anderhalf miljoen bezoekers mogen verwelkomen. Dan kan het toch niet zo zijn dat op de bloembollenboulevard producten worden verkocht die helemaal niet tot bloei komen", zegt de wethouder.