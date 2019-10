Nederlandse Koerden protesteren deze week tegen Turkse inval Syrië

De komende dagen wordt er dus in andere steden actie gevoerd. Zaterdag is een grote landelijke demonstratie in Amsterdam.

Sancties

Demned vraagt de Nederlandse regering in samenwerking met de Europese Unie economische sancties in te stellen tegen Turkije. Ook moet Nederland zich in EU-verband inzetten voor een no-flyzone in het Koerdische deel van Syrië, dat ook bekendstaat onder de naam Rojava.

Afgelopen weekend werd al gedemonstreerd in Den Haag.