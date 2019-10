'Geen Nederlandse IS-strijders ontsnapt uit kamp Syrië'

Naar Nederland halen

Regeringspartij D66 pleit er door de recente onrust in het gebied nu toch voor om hen naar Nederland te halen en hier te berechten. Dat zei Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in Buitenhof. Hij vreest dat IS'ers door de huidige onrust in het gebied anders 'onder de radar naar Nederland' kunnen komen en hier 'verschrikkelijke dingen gaan doen'.

Coalitiepartner VVD is echter fel tegen het idee en wil nog steeds dat de IS-strijders in de regio worden berecht.