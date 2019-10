Ontsnapte tbs'er Ronald van Z. verstopte zich met tent en fiets in Franse bossen

Van Z. kon dagenlang uit handen blijven van de politie door zich te verstoppen in het 'Bois du Vincennes', een park dat in het oosten van Parijs ligt. Daarnaast schrijft de Franse krant Le Parisien dat de Nederlandse politie er lange tijd vanuit ging dat Van Z. niet in Frankrijk was, maar in Duitsland.

Met de trein

"Maar hij ging niet naar Duitsland. In werkelijkheid vluchtte hij direct met de trein naar Frankrijk, via België", vertelt een bron binnen de Franse politie aan de krant.