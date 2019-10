Bas vertelt waarom hij een jaar lang zijn ex stalkte

Reactie politie: 'We kunnen vaker stopgesprekken voeren'

De politie laat in een reactie weten geregeld stopgesprekken te voeren. "Het stopgesprek is een nuttig instrument. Als het wordt gevoerd op het moment dat de stalking nog geen vast gedragspatroon is geworden, helpt het in veel gevallen om de stalking te stoppen."

"Als er eenmaal aangifte is gedaan, als er bedreigingen en fysiek geweld zijn, heeft een stopgesprek geen zin meer. In ieder basisteam is expertise aanwezig voor het voeren van een stopgesprek. Het klopt dat we vaker een stopgesprek zouden kunnen voeren. Daarvoor is het nodig om in een vroeg stadium stalking te herkennen. Daar hebben we al volop op ingezet en daar gaan we volgend jaar mee verder."