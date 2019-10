Nederlandse Koerden demonstreren tegen Erdogan op Schiphol

Een woordvoerder van de Koerdische organisatie Democratisch Platform Nederland zei dat de betogers met hun actie proberen duidelijk te maken dat er zo snel mogelijk een eind moet komen aan de aanvallen van de Turken in het noorden van Syrië. "Het is allereerst van groot belang dat het luchtruim boven het noorden van Syrië wordt gesloten, zodat de Turken er geen luchtacties meer kunnen uitvoeren", zei hij.

Meerdere betogingen

"We hopen dat Nederland zich daar internationaal sterk voor maakt." Eerder vanavond was er een betoging van Koerden in Arnhem. Zaterdagmiddag willen Koerden gaan demonstreren op het Malieveld in Den Haag.