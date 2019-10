Waarom worden mensen gek van een paar gratis oortjes?

Een enorme mensenmassa kwam vanochtend op de been in Leidschendam. Ze duwden elkaar zo hard, dat drie mensen gewond raakten. De reden voor de chaos is op zijn minst opmerkelijk: de mensen die als eerste in de MediaMarkt waren, kregen gratis oortjes. Waarom halen mensen toch zulke vreemde capriolen uit voor een paar euro?

Dat vragen we hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hij kent het brein als geen ander en spreekt daar veelvuldig over in onder meer het programma DWDD University. "Ja, dat ging er vanochtend wel over de top aan toe hè", zegt Scherder lachend. Erik Scherder legt uit hoe de hersenen in zo'n situatie werken. Duwen en trekken De nieuwe MediaMarkt in Leidschendam ging vanmorgen om 09.30 uur open, maar de eerste mensen stonden al om 04.00 uur vannacht voor de deur. De eerste honderd bezoekers kregen namelijk oortjes ter waarde van 115 euro. De rij werd vanochtend steeds langer en langer, totdat er honderden mensen stonden te wachten. Toen eenmaal de deuren van het bedrijf opende, kon het duwen en trekken beginnen. Daarbij raakten drie mensen gewond. Honderden mensen wilden die gratis oortjes bemachtigen. "Het primitieve gevoel kwam in die mensen los", legt Scherder uit. We zagen vanochtend dus eigenlijk honderden 'oermensen', die kosten wat kost die oortjes wilden hebben. "Met alle gevolgen van dien." Verschil tussen liking en wanting Scherder veroordeelt dat gedrag niet, benadrukt hij. "Het is namelijk te verklaren. Om dat te doen, moet je een onderscheid maken tussen liking en wanting." Bij 'liking' wil je iets heel graag hebben en je weet ook waarom je dat wil. Dat kun je beargumenteren. In dit geval: de oortjes zijn gratis. Maar je gaat niet over lijken om die oortjes te bemachtigen. Maar bij wanting moet je het gewoon hebben, het kan je niet meer schelen hoe en je denkt ook eigenlijk niet meer zo goed na waarom je het nou zo graag wilde. "Bij liking werkt je hersenschors mee, de buitenkant van de hersenen. Maar vanochtend zag je dat de hersenstam het overnam, daar zit het gevoel van wanting. Die verdrukt op dat moment het gevoel van liking, omdat in het gebied van de hersenstam ook het gevoel van opwinding zit." 'Waar ben ik mee bezig geweest?' Mensen waren vanochtend dus opgewonden, en dat werd steeds erger. Zo erg, dat mensen van liking naar wanting overgingen. De hersenschors stopte en de hersenstam ging door. "Voor die mensen is dat eigenlijk ook best rottig. Want achteraf denk je: waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest? Was dat duwen wel zo'n goed idee? Ik denk zelf eigenlijk van niet."