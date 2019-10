'Seksuele voorlichting is meer dan een banaan en een condoom'

Belangrijk: zorg dat je echt het gesprek kan aangaan en dat het geen traditionele les wordt met de leraar voor het bord, adviseren Jona Meijer en Maaike Huising. Meijer is docent pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam en leert in die hoedanigheid aan studenten hoe ze met jongeren in gesprek kunnen gaan over seksualiteit. Huising is een van de oprichters van Sexmatters en geeft workshops over seksualiteit en gender op middelbare scholen.

Flauwe grappen

Praten over seks is voor veel volwassenen lastig, en dat is het voor pubers vaak nog meer. Al snel worden er dan ook flauwe grappen gemaakt die de aandacht afleiden van het daadwerkelijke onderwerp. Creëer daarom voordat je begint een veilige omgeving, adviseren Meijer en Huising.

Huising: "Benoem de regels: je mag alles vragen en zeggen, maar wel met respect voor elkaar. Zorg dat je aan het begin al samen tot die conclusie komt. Vraag bijvoorbeeld: wat is er voor jullie nodig om hier een leuke workshop van te maken? En maak duidelijk dat iedereen het recht heeft om dingen wel én niet te delen." Meijer: "Houdt iemand zich vervolgens niet aan die regels, wijs hem of haar er dan op."