Gevaarlijke pijnstillers: minister komt met nieuwe maatregelen

De minister heeft een half jaar onderzoek gedaan naar pijnstillers zoals oxycodon. Zijn conclusie: "De pijnstillers zijn niet onschuldig als je ze verkeerd gebruikt." Zowel patiënten als artsen moeten hier veel meer aandacht voor hebben, staat in een brief die hij naar de Tweede Kamer stuurde.

RTL Nieuws toonde eerder dit jaar aan dat steeds meer gebruikers verslaafd raken of zelfs overlijden door het gebruik van oxycodon. "In andere landen hebben we gezien dat dat tot vreselijke toestanden kan leiden", zegt Bruins daarover. "Dat willen we hier niet."