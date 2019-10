Nabestaanden Hümeyra: 'Ze had nog kunnen leven'

Stolk: "De grootste fout die is gemaakt, is dat de instanties het wel hebben herkend als stalking, maar dat de risico-inschatting niet goed is gemaakt. Als er was bepaald dat Hümeyra gevaar liep, dan zouden er ook andere stappen genomen zijn, zoals persoonlijke beveiliging van Hümeyra. Maar zo ver zijn ze nooit gekomen. Ze hebben het allemaal als losse aangiftes gezien."

'Ze had nog kunnen leven'

Had Hümeyra nog geleefd als het systeem wel had gewerkt? Dat is de vraag die nu ernstig leeft bij de nabestaanden, legt Stolk uit. "Wat als ze wel goed hun werk hadden gedaan? De familie heeft echt het idee dat Hümeyra nog had kunnen leven. Dat is verschrikkelijk."